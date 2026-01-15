Fiere da domani a Rimini 5 giorni di Sigep il salone del gusto di Ieg

Da venerdì 16 gennaio, Rimini ospita la 47ª edizione di Sigep, il salone internazionale dedicato al mondo del foodservice. Nei prossimi cinque giorni, il quartiere fieristico si trasformerà nel centro di riferimento globale per professionisti e appassionati del settore, offrendo un’occasione di approfondimento, networking e aggiornamento nel settore del gusto e della ristorazione.

Cinque giorni dedicati a una vera e propria immersione nel mondo del gusto. A partire da domani, venerdì 16 gennaio, la città di Rimini ospiterà la 47esima edizione di Sigep World – The world expo for foodservice, un evento che trasformerà il quartiere fieristico riminese nel fulcro del foodservice a livello globale. Fino a martedì 20 gennaio, questa manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group riunirà sotto lo stesso tetto produzione, tecnologie e mercati del settore fuoricasa, creando un contesto unico e stimolante. Le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza saranno le protagoniste indiscusse di questa edizione, presentandosi in fiera come un unico organismo, in cui si intrecciano mercati internazionali, innovazioni tecnologiche e modelli di crescita che si proiettano oltre l'orizzonte immediato.

