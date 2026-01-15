Casa in fiamme vigili del fuoco al lavoro dalle 2,30 del mattino

Alle prime ore del mattino di oggi, giovedì 15 gennaio, un incendio ha interessato il tetto di una villa in via Molino Nuovo ad Avegno, vicino a Recco. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente a partire dalle 2,30 per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha causato danni alla struttura, senza segnalare feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Paura ad Avegno, alle spalle di Recco, dove il tetto di una villa in via Molino Nuovo ha preso fuoco intorno alle 2,30 del mattino di oggi, giovedì 15 gennaio. Subito sul posto i vigili del fuoco, ma nonostante il loro duro lavoro le fiamme si sono propagate anche al resto dell'abitazione.

