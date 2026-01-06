Tetto in fiamme vigili del fuoco al lavoro

Da questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono intervenuti a Codogno, in via Pietrasanta, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. L’intervento ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Da stamattina le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono impegnate nel Comune di Codogno, in via Pietrasanta, per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione. Sul posto stanno operando due autopompe con serbatoio.

