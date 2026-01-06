Tetto in fiamme vigili del fuoco al lavoro

Da questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono intervenuti a Codogno, in via Pietrasanta, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. L’intervento ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

