In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana | alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati condivisi sui social video che mostrano l'inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana, Svizzera, la notte di Capodanno. Nel locale, alcune bottiglie di vino con candele sul tappo hanno preso fuoco, portando alle fiamme. Alcuni giovani hanno tentato di intervenire per spegnere le fiamme, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Sui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l'incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno: nel locale erano state aperte bottiglie di vino arrivate in sala con candele scintillanti sul tappo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme

Leggi anche: Nella trappola del disco-bar di Crans-Montana, la titolare ustionata e le uscite bloccate: le prime fiamme davanti ai ragazzi – I video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, i primi attimi dopo l'incendio in un video sui social; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Strage Crans-Montana, il momento in cui divampa l'incendio.

video inizio incendio barIn un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme - Sui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l'incendio nel bar di Crans- fanpage.it

video inizio incendio barStrage di Capodanno in Svizzera, il momento in cui parte l'incendio: un ragazzo prova a spegnerlo con una maglietta - Le fiamme dal seminterrato si sono propagate al piano terra, alcuni sopravvissuti sono scappati dalle fines ... today.it

video inizio incendio barIn un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: fiamme divorano rapidamente il soffitto - In un video che circola sui social l'inizio dell'incendio nel bar di Crans- youmedia.fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.