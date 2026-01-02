In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana | alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Sono stati condivisi sui social video che mostrano l'inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana, Svizzera, la notte di Capodanno. Nel locale, alcune bottiglie di vino con candele sul tappo hanno preso fuoco, portando alle fiamme. Alcuni giovani hanno tentato di intervenire per spegnere le fiamme, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Sui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l'incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno: nel locale erano state aperte bottiglie di vino arrivate in sala con candele scintillanti sul tappo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Leggi anche: Nella trappola del disco-bar di Crans-Montana, la titolare ustionata e le uscite bloccate: le prime fiamme davanti ai ragazzi – I video
Crans-Montana, i primi attimi dopo l'incendio in un video sui social; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Strage Crans-Montana, il momento in cui divampa l'incendio.
In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme - Sui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l'incendio nel bar di Crans- fanpage.it
Strage di Capodanno in Svizzera, il momento in cui parte l'incendio: un ragazzo prova a spegnerlo con una maglietta - Le fiamme dal seminterrato si sono propagate al piano terra, alcuni sopravvissuti sono scappati dalle fines ... today.it
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: fiamme divorano rapidamente il soffitto - In un video che circola sui social l'inizio dell'incendio nel bar di Crans- youmedia.fanpage.it
La Sicilia. . L'inizio dell'incendio al bar "Le Constellaion" di Crans-Montava È l’1:30 circa di Capodanno nel bar-club Le Constellation di Crans-Montana. Poi, una scia di luce tocca un soffitto basso e rivestito: in pochi istanti, secondo più testimoni, la sala viene - facebook.com facebook
#CrasMontana #Svizzera L'inizio dell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera, è triste... x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.