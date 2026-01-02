In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana | alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme

Sono stati condivisi sui social video che mostrano l'inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana, Svizzera, la notte di Capodanno. Nel locale, alcune bottiglie di vino con candele sul tappo hanno preso fuoco, portando alle fiamme. Alcuni giovani hanno tentato di intervenire per spegnere le fiamme, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Strage di Capodanno in Svizzera, il momento in cui parte l'incendio: un ragazzo prova a spegnerlo con una maglietta - Le fiamme dal seminterrato si sono propagate al piano terra, alcuni sopravvissuti sono scappati dalle fines ... today.it

In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: fiamme divorano rapidamente il soffitto - In un video che circola sui social l'inizio dell'incendio nel bar di Crans- youmedia.fanpage.it

La Sicilia. . L'inizio dell'incendio al bar "Le Constellaion" di Crans-Montava È l’1:30 circa di Capodanno nel bar-club Le Constellation di Crans-Montana. Poi, una scia di luce tocca un soffitto basso e rivestito: in pochi istanti, secondo più testimoni, la sala viene - facebook.com facebook

#CrasMontana #Svizzera L'inizio dell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera, è triste... x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.