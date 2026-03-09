Fialdini torna | Marcella Bella e Biggio in Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini riprende il suo ruolo come conduttrice di Da noi… a ruota libera, programma pomeridiano di Rai 1. Oggi, tra gli ospiti della trasmissione, ci sono Marcella Bella e Biggio. La puntata si concentra sull’interazione tra conduttrice e ospiti, con momenti dedicati a musica e intrattenimento. La trasmissione va in onda nel pomeriggio sulla rete pubblica.

Il ritorno di Francesca Fialdini alla guida del programma Da noi. a ruota libera segna una nuova tappa per l’intrattenimento pomeridiano su Rai 1. Domenica 8 marzo 2026, alle 17.20, lo studio ospita Marcella Bella, Fabrizio Biggio e la coppia comica formata da Francesco Cicchella e Angelo Pintus. Questa edizione si inserisce nel palinsesto post-Festival di Sanremo, offrendo un mix di musica, attualità radiofonica e comicità che riflette le preferenze attuali del pubblico televisivo italiano. L’evento non è solo un semplice appuntamento domenicale, ma rappresenta un momento di aggregazione dove voci storiche della canzone italiana incontrano i volti più vivi dell’umorismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fialdini torna: Marcella Bella e Biggio in Da noi a ruota libera Da Noi… a Ruota Libera, Marcella Bella e Fabrizio Biggio tra gli ospitiDopo la pausa per il Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna oggi, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Da Noi… a Ruota Libera, il... Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’8 marzo: Marcella Bella tra gli ospitiDopo lo stop forzato della scorsa settimana con la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna con un... Altri aggiornamenti su Marcella Bella. Temi più discussi: Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’8 marzo: Marcella Bella tra gli ospiti; Da noi a Ruota Libera, Marcella Bella ospite di Francesca Fialdini; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Marcella Bella e gli altri ospiti della puntata; Francesca Fialdini riaccende Da noi… a ruota libera: ospiti Marcella Bella, Fabrizio Biggio, Cicchella e Pintus. Da Noi… a Ruota Libera, Marcella Bella e Fabrizio Biggio tra gli ospitiDa Noi... a Ruota Libera: Francesca Fialdini torna su Rai 1 con Marcella Bella, Fabrizio Biggio, Angelo Pintus e Francesco Cicchella ... davidemaggio.it Marcella Bella, Fabrizio Biggio, Francesco Cicchella a Da noi… a ruota libera oggi su Rai 1Oggi pomeriggio su Rai 1 torna Da noi… a ruota libera. Ospiti Marcella Bella, Fabrizio Biggio, Francesco Cicchella e Angelo Pintus. corrierenazionale.it «“Montagne verdi è un brano che ha attraversato generazioni, e oggi continua a emozionare anche grazie al pubblico dei social”», ricorda Marcella Bella, ospite nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, il talk “Da noi. . . A - facebook.com facebook