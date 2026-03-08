Da noi… A ruota libera le anticipazioni dell’8 marzo | Marcella Bella tra gli ospiti

Il 8 marzo, nel programma “Da noi… A ruota libera”, saranno ospiti diversi, tra cui Marcella Bella. La puntata arriva dopo una pausa forzata di una settimana, durante la quale è andata in onda una puntata speciale di “Domenica In” dedicata al Festival di Sanremo. Francesca Fialdini condurrà l’appuntamento successivo, riprendendo la programmazione normale del talk show.

Dopo lo stop forzato della scorsa settimana con la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento Da noi. A ruota libera. Domenica 8 marzo dalle 17.20 in poi Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto tanti ospiti che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata. La puntata del talk show offrirà anche momenti di leggerezza e divertimento, tra musica e i grandi protagonisti del piccolo schermo (e non solo). Da noi. A ruota libera, le anticipazioni dell’8 marzo. Grande ritorno per Francesca Fialdini e Da noi. A ruota libera: la scorsa settimana la conduttrice aveva dovuto lasciare spazio alla puntata speciale di Domenica In con al timone Mara Venier, per un appuntamento tutto dedicato all’appena concluso Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

«“Montagne verdi è un brano che ha attraversato generazioni, e oggi continua a emozionare anche grazie al pubblico dei social”», ricorda Marcella Bella, ospite nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, il talk “Da noi. . . A - facebook.com facebook