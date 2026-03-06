Festa della donna 2026 | un' occasione per le donne imprenditrici

Il 8 marzo 2026 si celebra la Festa della Donna e in questa occasione viene inaugurato un nuovo spazio dedicato alle donne imprenditrici. L’evento segna l’apertura di un luogo che vuole promuovere l’imprenditorialità femminile e offrire supporto alle professioniste del settore. L’inaugurazione si svolge con una cerimonia ufficiale alla quale partecipano rappresentanti istituzionali e donne di varie età e provenienze.

Confartigianato Donne impresa Parma ha organizzato in collaborazione con ANCOS APS Parma, l'evento di presentazione di "SPAZIO DONNE VALORI" Un'occasione unica per uno spazio altrettanto straordinario che, proprio in occasione della Festa della Donna dell'8 Marzo, viene inaugurato assumendo, di fatto, molteplici significati valoriali. E' stato questo l'obiettivo di Confartigianato Donne impresa Parma che, anticipando di qualche ora la celebrazione annuale della giornata in rosa, ha organizzato in collaborazione con ANCOS APS Parma, l'evento di presentazione di "SPAZIO DONNE VALORI" per dar vita ad un momento di incontro e scambio all'interno degli spazi dell'associazione in viale Mentana; un luogo autentico ideato come luogo culturale, relazionale e dedicato alle donne imprenditrici del territorio.