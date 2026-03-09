Festa della donna d’oro per l’atletica teatina | trionfano Serena Di Fabio e Rebecca D’Alessandro

Durante la Festa della donna, l’atletica teatina ha ottenuto due medaglie d’oro grazie alle prestazioni di Serena Di Fabio e Rebecca D’Alessandro, entrambe marciatrici della Polisportiva Tethys Chieti. Le atlete si sono distinte in occasione di una competizione ad Alessandria, portando a casa i riconoscimenti più ambiti. La giornata è stata caratterizzata dai risultati di queste due atlete, che hanno saputo distinguersi sul campo.

Due medaglie d’oro per l’atletica teatina nel giorno della Festa della donna. A conquistarle sono state Serena Di Fabio e Rebecca D’Alessandro, marciatrici della Polisportiva Tethys Chieti, protagoniste ad Alessandria. Serena Di Fabio ha conquistato il primo posto nella 10 chilometri categoria Juniores, confermando i pronostici della vigilia. L’atleta teatina continua infatti a dominare la sua categoria, dove al momento risulta imbattibile. Medaglia d’oro anche per Rebecca D’Alessandro, che si è imposta nella 10 chilometri Allieve. Un talento emergente della marcia italiana che sta vivendo una crescita costante e convincente. Ottimi risultati anche per gli altri atleti della Polisportiva Tethys. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

