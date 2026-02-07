Atletica Serena Di Fabio riparte con un record italiano U20 Stoccate di Pagliarini Bandaogo e Inzoli

La giovane atleta Serena Di Fabio ha fatto subito parlare di sé ai Campionati Italiani juniores e promesse indoor di Ancona. Nella prima giornata, al PalaCasali, ha stabilito il nuovo record italiano under 20 nei 300 metri, dimostrando di essere in ottima forma. Tra le altre prestazioni, anche le stoccate di Pagliarini, Bandaogo e Inzoli hanno attirato l’attenzione. La gara è appena iniziata e le sorprese non mancheranno.

La prima giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona, ha riservato una serie di prestazioni decisamente convincenti, a cominciare dal record nazionale under 20 dei 3.000 metri di marcia siglato da Serena Di Fabio. L'argento europeo di categoria si è espressa in 12:40.77 e ha tolto oltre sei secondi al già suo primato timbrato lo scorso inverno (12:46.60), ma sul fronte del tacco e punta vanno annotati anche i riscontri della promessa Giulia Gabriele (12:31.81) e dello junior Alessio Coppola (19:30.77). Riflettori puntati sui 60 metri con i sigilli di Alice Pagliarini (7.

