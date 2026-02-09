Atletica la teatina Serena Di Fabio riscrive il suo primato italiano juniores

Serena Di Fabio si aggiudica il titolo italiano juniores nei 3000 metri di marcia ad Ancona. La teatina, atleta delle Fiamme Azzurre e Tethys Chieti, ha migliorato il suo record personale e il primato nazionale juniores con un tempo di 12:40. Ora si prepara a nuove sfide, forte di questa vittoria importante.

Serena Di Fabio riscrive il suo primato italiano juniores. L'atleta teatina (Fiamme AzzurreTethys Chieti) ha conquistato il titolo italiano nei 3000 metri di marcia ai Campionati Italiani Indoor Juniores 2026, disputati ad Ancona, con 12:40.77 nei 3000 di marcia: sei secondi in meno rispetto al.

