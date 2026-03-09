Festa del cioccolato a Lecco

Dal 13 al 15 marzo 2026, piazza Cermenati a Lecco ospiterà la festa del cioccolato, un evento dedicato al cioccolato artigianale italiano. Durante i tre giorni, gli stand esporranno diverse varietà di cioccolato e prodotti correlati, attirando appassionati e visitatori da tutta la regione. L’iniziativa coinvolge numerosi artigiani e aziende del settore che parteciperanno con le proprie creazioni.

Dal 13 al 15 marzo 2026 piazza Cermenati si trasforma nel tempio del cioccolato artigianale italiano. La dodicesima edizione della Festa del Cioccolato di Lecco, organizzata da Promozioni Confesercenti, accoglierà maestri pasticcieri provenienti da sette province italiane, con stand aperti ogni giorno dalle 9.30 alle 19.30 e sabato fino alle 22.00. Inaugurazione ufficiale venerdì 13 marzo alle ore 11.30 con il taglio del nastro. Giunta alla sua dodicesima edizione, la Festa del Cioccolato di Lecco si è ormai affermata come uno degli appuntamenti più partecipati nel calendario delle manifestazioni lecchesi.