' Cioccolato & Co' una festa del gusto a Cascina
“Cioccolato & Co” torna a Cascina per la sua terza edizione, offrendo un’opportunità di scoperta delle eccellenze del territorio e delle specialità a base di cioccolato. L’evento si svolgerà nel centrale corso Matteotti, sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 20. Un’occasione per apprezzare prodotti di qualità in un contesto dedicato alle dolcezze e alle tradizioni locali.
Terza edizione per ‘Cioccolato & Co’, l’evento dedicato al cioccolato, alle dolcezze e alle eccellenze del territorio ospitato Cascina, nel centralissimo corso Matteotti sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 20.Due giornate all’insegna del gusto e della qualità, con prodotti tipici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
