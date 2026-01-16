' Cioccolato & Co' una festa del gusto a Cascina

“Cioccolato & Co” torna a Cascina per la sua terza edizione, offrendo un’opportunità di scoperta delle eccellenze del territorio e delle specialità a base di cioccolato. L’evento si svolgerà nel centrale corso Matteotti, sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 20. Un’occasione per apprezzare prodotti di qualità in un contesto dedicato alle dolcezze e alle tradizioni locali.

