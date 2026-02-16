Cassino festa del cioccolato

Cassino ospita la terza edizione della festa del cioccolato, un evento che attira appassionati da tutta la regione. La manifestazione nasce dalla voglia di condividere la passione per il cioccolato artigianale e coinvolge artigiani locali, che portano in piazza le loro creazioni più gustose. Durante i tre giorni, le strade si riempiranno di profumi dolci e di colori vivaci, mentre i visitatori potranno assaggiare praline, torte e cioccolatini fatti a mano.

Cassino apre il suo cuore per la terza volta alla magia del cioccolato artigianale!Grazie al prezioso Patrocinio del Comune,per tre giorni la città si trasformerà in un luogo di profumi intensi, sorrisi condivisi e piccoli momenti di meraviglia, celebrando il cioccolato nella sua forma più autentica:quella artigianale, pura, fatta di mani esperte e passione vera.Città simbolo di rinascita, cultura e spiritualità, Cassino diventerà per l'occasione la capitale della sana alimentazione a base di cioccolato artigianale,un endogusto,storia e benessere in un evento che valorizza la qualità e la tradizione. Cassino per la terza volta ospiterà la magia della Festa del Cioccolato! Dal 20 al 22 febbraio 2026, il cuore della nostra città, il Corso della Repubblica, sarà avvolto dalla dolcezza del cioccolato in tutte le sue forme.