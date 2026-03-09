FESCAAAL 2026 | 47 film 21 donne e il ritorno della zebra

La 35esima edizione del FESCAAAL si svolgerà a Milano dal 20 al 29 marzo 2026. Quest’anno saranno presentati 47 film, tra cui 21 opere realizzate da donne. Tra le novità ci sarà anche il ritorno della zebra, simbolo tradizionale della manifestazione. La rassegna si terrà in diverse location della città, attirando pubblico e addetti ai lavori.

La 35esima edizione del FESCAAAL si prepara ad aprire i battenti della primavera milanese dal 20 al 29 marzo 2026. Il festival dedicato al cinema di Africa, Asia e America Latina offrirà un programma di 47 pellicole, con una forte presenza femminile che raggiunge la quota di 21 opere dirette da donne. Nel cuore pulsante di Milano, tra le sale del Cinema Godard della Fondazione Prada, la Cineteca Milano Arlecchino, la Cineteca Milano MIC e l’Auditorium San Fedele, si sta preparando un appuntamento culturale di rilievo internazionale. La zebra, simbolo iconico dell’evento, torna a dominare la scena cinematografica italiana, portando con sé storie che attraversano continenti e culture diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Fescaaal 2026, film d’apertura e appuntamenti di questa edizione.

