RISULTATI | I Miti del Wrestling Il Ritorno dei Gladiatori 21.022026

Omar Prince ha vinto il match contro Zack O’Neil, mantenendo il titolo EPW Silver Championship durante l’evento “Il Ritorno dei Gladiatori” a San Sebastiano al Vesuvio. La sfida ha attirato molti spettatori e ha visto protagonisti due wrestler molto seguiti. La vittoria di Omar Prince ha confermato il suo ruolo di campione, mentre Zack O’Neil ha mostrato grande determinazione. L'incontro ha lasciato il pubblico senza fiato.

© Zonawrestling.net - RISULTATI: I Miti del Wrestling “Il Ritorno dei Gladiatori” 21.02.2026

I Miti del Wrestling “Il Ritorno dei Gladiatori” Sabato 21 Febbraio – San Sebastiano al Vesuvio (NA) EPW Silver Championship Omar Prince (c) batte Zack O’Neil e mantiene il Titolo. Fatal 4 Way Match for DREAM Pro Wrestling Championship Gianluca Vitale (c) batte Max Peach, Rede e Alessandro Petrarca e mantiene il Titolo. Winner Take All Match for WAW World Heavyweight ChampionshipPWLE European Championship Kobe Nitro WAW batte Fabio Ferrari PWLE per Squalifica, entrambi mantengono i Titoli. Gauntlet Match Taoman batte Luca Auditore, Davide Adami, Romeo, Uragano Nero a Marcus Valentine. FIW Bruno Sammartino Legacy Womans Championship Miss Monica (c) batte Dave Blasco e mantiene il Titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net I miti del wrestling: il ritorno dei gladiatori a San Sebastiano al VesuvioIl wrestling torna a San Sebastiano al Vesuvio perché gli organizzatori vogliono offrire uno spettacolo emozionante ai fan locali. Tornano i Miti del Wrestling: al palazzetto dello sport Giugliano in Campania lo show “Il ritorno dei gladiatori”Sabato 21 febbraio, il palazzetto dello sport di Giugliano si riempirà di energia e adrenalina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ragioni e falsi miti in merito al debito pubblico italiano che ha superato i 3.095 miliardi di euro; Com’è andato il 2025 di Edison (che folgora il dl Bollette del governo); Tumore del pancreas: approvato il primo farmaco target nei casi BRCA mutati; I MITI DEL WRESTLING: IL RITORNO DEI GLADIATORI A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO. Global EV Alliance annuncia i risultati del sondaggio sui conducenti: i miti stanno rallentando il mercato dei veicoli elettriciIn un sondaggio innovativo, condotto tra più di 26.000 conducenti di veicoli elettrici (EV) in 30 Paesi, ben 77% dei conducenti afferma che i miti persistenti relativi agli EV sono l’unico maggiore ... ansa.it chi comanda la generazione: miti, numeri e verità scomodeSo che non è popolare dirlo, ma molte narrative sulla generazione sono retoriche: qui ci sono dati, contraddizioni e une analisi che invita a pensare. tuobenessere.it Miti Fitness da Sfatare nel 2026 Smetti di perdere tempo con false credenze. La scienza è chiara: "Più palestra = Più risultati" "Addominali per la pancia piatta" "Correre rovina le ginocchia" "Sudare = Dimagrire" "No dolore, No efficacia" Qual è il - facebook.com facebook