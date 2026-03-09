Ferro pneumatici e possibile amianto sulla spiaggia di Contesse

Sul tratto di spiaggia tra Contesse e Villaggio Unrra si trovano ferro, pneumatici e possibili tracce di amianto, segnalate come rifiuti portati dalle mareggiate recenti. Un consigliere della seconda circoscrizione ha evidenziato la presenza di questi materiali, che contribuiscono a uno stato di degrado del litorale e rappresentano un potenziale rischio per l’ambiente e la sicurezza.

Situazione di degrado e potenziale pericolo sul tratto di litorale tra Contesse e Villaggio Unrra. Il consigliere della seconda circoscrizione, Paolo Scivolone, segnala la presenza di diversi rifiuti, probabilmente portati dalle recenti mareggiate. Le onde, nelle settimane scorse, hanno in particolare minacciato l'ex Samar, in attesa di demolizione e bonifica, e le tracce del maltempo sono ancora ben visibili. “Sono presenti - scrive Scivolone - pezzi di amianto e pezzi di ferro e non solo, sarebbe doveroso intervenire e riportare un normale decoro sull’arenile di Contesse per tutelare l’ambiente e le persone che usufruiscono di questo tratto di mare”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

