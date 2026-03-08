La Virtus Bologna parte male ma poi risale e domina con Diarra e Ferrari inarrestabili

La Virtus Bologna inizia il match con difficoltà, ma riesce a risalire rapidamente e a prendere il controllo della partita. La squadra ottiene la vittoria a Napoli grazie a una difesa efficace e alle prestazioni di Ferrari e Diarra, che risultano determinanti durante tutto l’incontro. Il risultato finale vede i bolognesi prevalere sugli avversari in modo netto e convincente.

La Virtus Bologna sbanca Napoli con una difesa impenetrabile e una prestazione da urlo di Ferrari e Diarra. Parziale decisivo nel terzo quarto e gestione perfetta nel finale regalano la vittoria, mentre Napoli incassa la quinta sconfitta consecutiva.