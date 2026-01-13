Compro solo Porsche e Ferrari ma dichiarava un reddito da povero | sequestro da 9 milioni al re delle auto
Alessandro Agresti, noto nel settore delle auto di lusso, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato al sequestro di beni per circa 9 milioni di euro. L’indagine, condotta dalla procura di Latina, riguarda presunte operazioni di autoriciclaggio e l’utilizzo di intestazioni fittizie, evidenziando una discrepanza tra il reddito dichiarato e il patrimonio posseduto.
Alessandro Agresti, imprenditore delle auto di lusso, è al centro di un maxi sequestro da 9 milioni di euro disposto dalla procura di Latina per autoriciclaggio e intestazioni fittizie di beni. Secondo gli inquirenti, avrebbe occultato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, usando società e familiari come schermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
