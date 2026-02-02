Questa mattina a Pescate alcuni ladri hanno rubato una Bmw F40. Mentre scappavano, hanno perso il controllo e sono finiti contro un muro. L’auto è finita distrutta, praticamente da demolizione. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Per ora, nessuno è stato arrestato.

Pescate (Lecco), 2 febbraio 2026 – Ha ritrovato l'auto che gli era stata rubata, però distrutta, praticamente da rottamare. A ridurgliela in quello stato sono stati probabilmente i ladri che l'hanno rubata e hanno terminato la corsa contro il cordolo di una rotonda della ex Statale 36 a Pescate. Il furto. Ieri sera a Pescate è stata ritrovata una BMW Serie 1 F40, una macchina di nemmeno tre anni, che, nuova, costa più di 35mila euro. Era stata rubata da poco a Lecco a Christopher un giovane lecchese, che l'aveva parcheggiata sotto casa. In seguito allo schianto, i dispositivi di rilevamento di collisione hanno automaticamente avvisato dell'incidente sia i soccorritori, sia il proprietario, indicando anche la posizione esatta del luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pescate, rubano un’auto ma fanno un incidente: la Bmw F40 ritrovata distrutta. “È da demolizione”

Approfondimenti su Pescate Rubano Auto

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Spiaggia a Bacoli per un incendio che ha interessato una BMW X3.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pescate Rubano Auto

Argomenti discussi: Gli rubano l’auto a Lecco e la ritrova distrutta a Pescate dopo un incidente; Gli rubano l'auto a Lecco e la ritrova distrutta a Pescate dopo un incidente; Lecco: gli rubano l'auto, la trova 'schiantata' a Pescate.

Gli rubano l’auto a Lecco e la ritrova distrutta a Pescate dopo un incidenteE’ successo nella tarda serata di ieri: l’auto si è schiantata su una rotonda verso mezzanotte L’appello del proprietario: I ladri si sono dileguati, se qualcuno avesse visto qualcosa mi contatti LE ... msn.com

Rubano un'auto e finiscono contro un palo: uno muore, l'altro illeso è stato arrestatoA bordo due giovani di origini albanesi. A perdere la vita il passeggero, sembra che il 19enne alla guida non avesse la patente Rubano un'auto e poi durante un inseguimento, perché intercettati dalla ... rainews.it

Ciao ragazzi, questo è il mio primo post qui, ho una bmw F40 118i 2020 la volevo rendere più accattivante, ho trovato su internet un kit paraurti M sport completo aftermarket volevo chiedere se qualcuno ha gia fatto una modifica del genere e se potete consigli - facebook.com facebook