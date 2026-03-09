A Ferrara, un laboratorio si dedica alla conservazione delle radio d’epoca, custodendo decenni di tecnologia. Gabriele Rosini, tecnico e collezionista, si occupa di riparare e mantenere in funzione questi apparecchi storici, che altrimenti rischierebbero di scomparire. La stanza ospita numerosi modelli, alcuni risalenti a diversi decenni, tutti in attesa di essere preservati.

Una stanza a Ferrara custodisce decenni di storia tecnologica. Gabriele Rosini, tecnico e collezionista, mantiene in vita un patrimonio di radio d’epoca che rischia l’oblio. Nel laboratorio situato in via Bagaro, il tempo sembra essersi fermato tra valvole e manopole. L’uomo, nato nel 1937 ma ferrarese dagli anni ’50, continua a riparare apparecchi che per le nuove generazioni sono solo soprammobili silenziosi. L’ambiente è un museo informale dove i suoni del Novecento non hanno mai smesso di esistere. La collezione comprende modelli rari, inclusi pezzi legati agli albori della comunicazione moderna. Il laboratorio come macchina del tempo. Varcare la soglia di quel negozio significa abbandonare l’era dei processori e degli smartphone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara: il laboratorio che salva le radio d’epoca

Il suono dell’indipendenza. Le radio libere a FerraraChe cosa comunicavano le radio libere? Le radio libere erano un modo per bucare il velo, quel controllo continuo dominante sulla musica, ma...

La storia di un’epoca. Varese celebra i 50 anni della sua radio liberaIl 28 febbraio del 1976, alle 11 del mattino, Radio Varese cominciava le trasmissioni sui 100,700 in modulazione di frequenza.

Tutti gli aggiornamenti su Ferrara il laboratorio che salva le....

Temi più discussi: Reinserimento dei detenuti e dei fragili, Ferrara si candida a diventare una città laboratorio; FameLab Ferrara 2026 | Il talent show per giovani scienziate e scienziati; Portomaggiore laboratorio per la lotta al caporalato; Incontro al Centro Documentazione Donna.

Ferrara conquista 148mila euro per il progetto 'FerraraLAB' che finanzierà attività gratuite per 3mila studenti nelle scuole del territorioFerrara entra tra i 22 Comuni dell'Emilia-Romagna selezionati dalla Regione per il progetto Scuole Aperte e porta a casa un finanziamento integrale di 148.000 euro grazie al bando sostenuto dal Fond ... cronacacomune.it

Il racconto dei beni culturali riparte da FerraraMercoledì 4 marzo 2026 a Ferrara (Palazzo Tassoni Estense) va in scena una giornata di studi che incrocia design, patrimonio e innovazione: si intitola Il racconto dei beni culturali ed è organizzata ... greenreport.it

Mentre tutti citano Copenhagen come il paradiso delle biciclette, c'è una città italiana che ha già raggiunto quegli standard da oltre trent'anni. E quasi nessuno lo sa. Siamo a Ferrara, Emilia-Romagna. Centro storico piatto, strade strette, e una cultura del pedal - facebook.com facebook

Ciro #Ferrara scarica Jonathan #David a Vamos: “Sta facendo male. La sensazione è che anche i suoi compagni non abbiano più fiducia in lui…”. #Juventus x.com