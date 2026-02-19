La storia di un’epoca Varese celebra i 50 anni della sua radio libera

Il 28 febbraio 1976, Radio Varese iniziò le trasmissioni alle 11, trasmettendo su 100,700 FM. La causa fu la nascita di una radio libera che voleva offrire una voce diversa rispetto ai canali tradizionali. In questi 50 anni, la stazione ha trasmesso musica, notizie e programmi culturali, coinvolgendo diverse generazioni di ascoltatori. La radio si è affermata come punto di riferimento per molti giovani e appassionati locali. Ora, Varese celebra questo mezzo di comunicazione che ha segnato un’epoca.

Il 28 febbraio del 1976, alle 11 del mattino, Radio Varese cominciava le trasmissioni sui 100,700 in modulazione di frequenza. Cinquant'anni dopo, sabato 28 febbraio 2026, allo stesso orario, si aprirà ufficialmente una mostra in Sala Veratti. Un percorso di immagini, parole e musica che rilegge la storia degli anni vissuti ai microfoni dell' emittente varesina. A presentare il progetto a Palazzo Estense Sergio Lovisolo, presidente e fondatore di Radio Varese, con Elio Girompini e Gigi Prevosti, due dei protagonisti dell'emittente. "Eravamo una radio locale - ha ricordato Lovisolo - siamo arrivati ad avere 40mila ascoltatori a un certo punto".