Sparatoria a Milano morto 20enne | colpito da una pattuglia di agenti di polizia Aveva una pistola ma era una replica a salve

Nella zona di Rogoredo, a Milano, si è verificato un episodio di sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. L’intervento della polizia, avvenuto nel pomeriggio in via Impastato, ha coinvolto una pattuglia che ha aperto il fuoco. L’uomo, che secondo le ricostruzioni era armato di una pistola a salve, è stato colpito e ha perso la vita. La vicenda si inserisce in un contesto di attività di spaccio nella zona.

Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per quello sconosciuto che si era avvicinato armato. Dalle prime informazioni sarebbe un nordafricano di circa vent’anni. Che è morto poco dopo gli spari. Nessun agente, invece, sarebbe stato ferito. L’episodio è avvenuto attorno alle 18 in via Impastato, quartiere Rogoredo di Milano, nota zona di spaccio. Sembra che la vittima si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona. A quel punto, gli spari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sparatoria a Milano, morto 20enne: colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Aveva una pistola ma era una replica a salve» Approfondimenti su sparatoria milano Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Aveva una pistola ma era una replica a salve» Nella serata di ieri a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Era armato» Nella tarda giornata di oggi, a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una pattuglia di polizia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su sparatoria milano Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni. Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it Milano, morto un ragazzo 20enne in una sparatoria a San DonatoUn giovane di 20 anni è morto oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato a Milano, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i ... tg24.sky.it Sparatoria a Milano, morto un ventenne. In via Impastato, sul posto 118 e la polizia #ANSA - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.