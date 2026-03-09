Fermati con la droga dopo la fuga a 200 all' ora sull' Asse Mediano

Due giovani napoletani di 19 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Dopo aver ignorato un controllo e aver accelerato a oltre 200 chilometri orari sull’asse mediano, sono stati fermati a seguito di un inseguimento e successive indagini. I due sono accusati di fuga e resistenza.

I carabinieri sequestrano oltre un chilo di stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. La vettura individuata in un garage a Teverola Non si fermano all'alt dei carabinieri e scappano a oltre 200 chilometri orari lungo l'asse mediano. Dopo un inseguimento e successive indagini, due giovani napoletani di 20 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto intorno alle 14 di ieri, quando i carabinieri hanno intimato l'alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

