Autista segnala uomo con coltello fermato dalla Polizia ed espulso

Martedì 21 gennaio, un autista di autobus ha segnalato la presenza di tre persone, descritte come moleste e in stato di ebbrezza, tra cui uno armato di coltello. La Polizia è intervenuta prontamente, ha fermato i soggetti e uno di loro è stato espulso. L’intervento ha garantito la sicurezza dei passeggeri e permesso di gestire una situazione potenzialmente pericolosa nel rispetto delle norme.

