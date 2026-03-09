Federico Denisi e Maria Virginia Salemi firmano il 5° Trofeo Città di Messina

In città si è vissuta un’intensa mattinata di sport, dai molteplici significati, in occasione del sentito appuntamento organizzato dalla Podistica Messina Federico Denisi e Maria Virginia Salemi hanno vinto il “5° Trofeo Città di Messina”. Si è vissuta un’intensa mattinata di sport, dai molteplici significati, in occasione del sentito appuntamento organizzato dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe. La manifestazione era valida per il Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km e come prova del “31° Grand Prix Sicilia 2026”. La gara si è svolta nella Giornata Internazionale della Donna, nell’emozionante ricordo di Sara Campanella, la ventiduenne studentessa originaria di Misilmeri, vittima di femminicidio a Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Cresce l'attesa per il "5° Trofeo Città di Messina", 400 podisti al viaLa manifestazione di domenica, organizzata dalla Podistica Messina, è valida per il Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km...

Fervono i preparativi in vista del "5° Trofeo Città di Messina"La gara in programma l'8 marzo nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, giunta alla sua quinta edizione, sarà dedicata a Sara Campanella...

Denisi: Tracciato veloce. Salemi: Emozionante ricordare Sara CampanellaFederico Denisi si è aggiudicato il 5° Trofeo Città di Messina precedendo Mattia Rizzotto e Francesco Bruno sul tracciato sviluppato su Via Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Tommaso Cannizzaro ... messinasportiva.it

V Trofeo Città di Messina, vincono Denisi e Salemi in ricordo di Sara CampanellaLa gara di 10 km si è svolta questa mattina e ha visto grandi protagonisti i due atleti della Podistica Messina che organizzava l'evento da Tempostretto.it ... msn.com

