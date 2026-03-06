Cresce l' attesa per il 5° Trofeo Città di Messina 400 podisti al via

Domani mattina si terrà il 5° Trofeo Città di Messina, una manifestazione organizzata dalla Podistica Messina sotto l'egida della FIDAL e con il supporto del Comune. Alla gara parteciperanno circa 400 podisti provenienti da diverse zone, pronti a sfidarsi su un percorso che si svolge nella città. L'evento vede coinvolti atleti di varie età e livelli, tutti pronti a scendere in pista.

