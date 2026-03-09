Febbre da Champions New Balance Arena sold out In arrivo 1.300 tifosi tedeschi

Lo stadio di Bergamo è tutto esaurito in vista della partita di Champions League, con i biglietti che sono andati esauriti e il pubblico che si prepara ad accogliere circa 1.300 tifosi tedeschi tra lunedì e martedì. La febbre per l’evento ha coinvolto gli appassionati, tanto che l’impianto sportivo non ha più disponibilità di posti. La gara rappresenta un momento importante per la competizione europea.

LA VIGILIA. Come da facili previsioni, tutto esaurito lo stadio bergamasco. In arrivo tra lunedì e martedì 1.300 tifosi tedeschi. In vigore il solito divieto di somministrazione alcolici nelle strette vicinanze dell’impianto. Come era ampiamente prevedibile, la corsa ai biglietti è terminata in un soffio ed è tutto pronto, dunque, a Bergamo per la gara degli ottavi di finale di Champions League Atalanta-Bayer Monaco. Al muro giallo del Borussia nei play-off, si era opposto il magnifico muro nerazzurro della Pisani, in una serata che rimarrà indelebile nel ricordo dei tifosi nerazzurri. Il 4-1, con finale al cardiopalma, inflitto ai tedeschi, ha fatto rivivere l’emozione della grande cavalcata di Europa League. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

