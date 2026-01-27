FC 26 Lautaro Martínez MO TOTY | Come sbloccare il Toro dell’Inter con la nuova SBC
Questa guida spiega come completare la nuova SBC di Lautaro Martínez, il capitano dell’Inter, per ottenere la versione speciale del
Il capitano dell’Inter e trascinatore dell’Argentina approda tra le Menzioni d’Onore TOTY con una versione speciale che ne esalta la ferocia sotto porta e la forza fisica. Con una valutazione di 91, questa carta rappresenta il terminale offensivo ideale per chiunque utilizzi una squadra basata sulla Serie A Enilive. Analisi Tecnica: Un Centravanti Completo. Lautaro Martínez non è solo un finalizzatore, ma un attaccante capace di lottare su ogni pallone e far salire la squadra. La sua carta MO TOTY riflette perfettamente questo stile di gioco: Finalizzazione Letale (92): Il punto di forza assoluto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
