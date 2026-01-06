FC 26 SBC Upgrade | Come gestire il club per sbloccare le grandi Icone

L'FC 26 SBC Upgrade offre ai giocatori strumenti essenziali per migliorare il proprio club e ottenere grandi Icone. Con il Player Pick 78+ e l'Upgrade 85+ x2, è possibile completare le sfide proposte da EA Sports e ottenere carte di alto livello. In questa guida, vedremo come gestire al meglio il club per massimizzare le possibilità di successo e sbloccare le ricompense più ambite.

Per completare le imponenti sfide rilasciate stasera, EA Sports ha messo a disposizione due strumenti fondamentali per "pulire" il club dagli scarti e ottenere carte di alta valutazione: il Player Pick 78+ e l' Upgrade 85+ x2. Player Pick 78+ (5 su 10): Quantità e Scelta. Questa è la soluzione perfetta per chi ha molti giocatori oro comuni o rari di basso livello che non trovano spazio in squadra. Il Premio: Puoi scegliere 5 giocatori da un pool di 10 opzioni con valutazione minima 78+.. Requisiti: Richiede due rose composte interamente da giocatori d'oro.. Strategia: Data l'ampia scelta (10 giocatori), è molto probabile trovare carte 83+ o 84+ utili per le sfide successive.

