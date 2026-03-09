FC 26 Evoluzione | Preparati per la festa – Il salto verso le 5 stelle Skill prepare for the party

È stata annunciata una nuova evoluzione dedicata al tema FUT Birthday, destinata a cambiare la struttura tecnica delle carte senza alterarne i valori numerici. Questa versione, chiamata FC 26 Evoluzione, è considerata tra le più strategiche mai rilasciate, e si concentra sulla preparazione per un evento speciale, simbolicamente rappresentato come una festa. Il rilascio invita i giocatori a pianificare attentamente le proprie mosse.

Questa Evoluzione a tema FUT Birthday è una delle più strategiche rilasciate finora. Non punta a stravolgere i numeri della carta, ma a trasformarne la struttura tecnica. È il “trattamento” perfetto per trasformare un giocatore solido ma macchinoso in un funambolo da 5 stelle mosse abilità. Requisiti di Selezione. Valutazione (OVR) max: 87.. Stili di gioco max: 10.. Escluso: Portieri.. Ripetibile: 2 volte.. Scadenza: 17 giorni circa.. Tutti i Miglioramenti Statistici. L’upgrade agisce in modo chirurgico su Dribbling, Passaggio e Tiro, garantendo una reattività superiore palla al piede: Generale: Rarità EVO FUT Birthday.. Tecnica: +4 Mosse abilità (Porta quasi tutti a 5 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

