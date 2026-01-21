FC 26 Evoluzione | Super difesa Block Party

FC 26 Evoluzione: Super difesa (Block Party) migliora le capacità difensive del giocatore, aumentando la sua freddezza e precisione nel recupero palla. Questa evoluzione permette di gestire meglio le situazioni di gioco, facilitando il ripristino del possesso e la ripartenza dell’azione. Un upgrade utile per chi desidera rafforzare la linea difensiva e mantenere il controllo del gioco in modo efficace.

Questa Evoluzione non si limita a potenziare i parametri difensivi, ma lavora sulla "freddezza" del giocatore, rendendolo capace di recuperare palla e far ripartire l'azione senza sbavature. È una delle EVO più equilibrate rilasciate durante questo evento TOTY. Requisiti di Selezione. Per accedere a questo potenziamento, il giocatore deve rispettare questi parametri: Valutazione Generale (GEN): Massimo 85.. Stili di Gioco: Massimo 10 totali e massimo 1 PlayStyle+.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità "Tour mondiale fuoricl. argento".. Miglioramenti: Solidità e Lucidità. L'upgrade garantisce una crescita verticale in statistiche che spesso fanno la differenza tra un buon difensore e un top player: Valutazione Generale: +2 TOT.

