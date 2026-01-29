Auto vola nella scarpata e si ribalta | Gaspare è morto sul colpo

29 gen 2026

Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata a Bienno. Gaspare Bellicini, 75 anni, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto questa mattina e ancora non si conoscono le cause esatte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La comunità si stringe al dolore della famiglia.

Ancora una tragedia sulle strade della Val Camonica, ancora una vita spezzata in un attimo. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, Gaspare Bellicini, 75 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Bienno.L’uomo, di casa in paese, stava percorrendo la stretta.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

