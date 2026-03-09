Domenica 22 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita una serata dedicata alle atmosfere più intime e raffinate del soul contemporaneo con Family Groove Trio. La serata presenta un concerto del gruppo musicale, che eseguirà brani originali e cover scelti per l’occasione. L’evento si svolge in un locale situato nel quartiere di Trastevere.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Domenica 22 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita una serata dedicata alle atmosfere più intime e raffinate del soul contemporaneo con . Un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare e accompagnare il talento vocale emergente di Giulia Misale, giovane artista con una voce delicata e intensa, in grado di unire dolcezza espressiva e grande sensibilità interpretativa.Ad affiancarla in questo viaggio musicale saranno Vincenzo Misale alla chitarra e Paolo Turchetti al sax, musicisti che con eleganza e complicità costruiscono un dialogo sonoro raffinato, fatto di sfumature, ascolto reciproco e libertà espressiva. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Trio 25: Antonio Zambrini Trio al Count Basie Jazz ClubAl Count Basie Jazz Club arriva il Trio 25 guidato da Antonio Zambrini, pianista e compositore tra le voci più liriche e personali del jazz italiano.

Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in...

J.A Jazz Trio