Famiglia nel bosco Nordio invia gli ispettori a L’Aquila Salvini prepara visita

Il ministero della Giustizia ha deciso di inviare ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila per approfondire la vicenda della famiglia nel bosco. Nel frattempo, il ministro Nordio ha inviato le squadre di verifica, mentre il ministro Salvini sta organizzando una visita nella città. La questione coinvolge diverse istituzioni e si sta sviluppando in modo rapido.

Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori approfondimenti sulla vicenda della famiglia del bosco. La decisione è arrivata dopo l’ordinanza del tribunale, che ha disposto l’allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura dove sono ospitati i suoi figli. Gli ispettori, che avevano già acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda. “È in fase di preparazione la ”missione” in Abruzzo del segretario Matteo Salvini con gli esperti legali della Lega ” alla casa famiglia che ospita i bambini della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

