Famiglia del bosco psichiatra Cantelmi | ‘bimbi a rischio adozione’

Il psichiatra Cantelmi ha dichiarato che la famiglia del bosco potrebbe mettere a rischio i bambini in caso di adozione. Ha sottolineato che procedure molto rigorose potrebbero portare a conseguenze negative per i minori coinvolti. La discussione si concentra sulle modalità di tutela e sulle politiche adottate per garantire il benessere dei bambini. La questione ha suscitato attenzione tra gli esperti e le istituzioni.

VASTO, 08 MAR – “Con questa ordinanza shock, abbiamo imboccato a mio parere una strada sbagliata e persino pericolosa. Non a caso l’indignazione e lo sconcerto sono pressochè unanimi. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: procedure così dure hanno il senso di imboccare la strada dell’adozione”. “Il buon senso avrebbe fatto pensare che questa famiglia dovesse essere riunificata e sottoposta ad un monitoraggio di un’equipe sociosanitaria della As, affidata a professionisti competenti – prosegue Cantelmi -. Invece viene emanata un’ordinanza shock che caccia anche la madre dalla vita dei bambini: pericolosa, così viene definita”. “È sconvolgente perchè non sono genitori maltrattanti o abusanti – coinclude -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

