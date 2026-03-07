Famiglia nel bosco proteste e striscioni all’esterno della struttura per l’allontanamento della madre

Una famiglia si trova al centro di proteste davanti a una struttura nel bosco, dove sono stati esposti striscioni e svolte cortei e fiaccolate. La causa delle manifestazioni è la decisione del Tribunale di allontanare la madre dai figli. Le proteste sono iniziate subito dopo l’annuncio ufficiale della sentenza. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi gruppi e cittadini.

Cresce la tensione intorno alla vicenda dell’ormai nota “famiglia nel bosco”. C’è stata una mobilitazione davanti alla struttura d’accoglienza che ospitava i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La protesta è nata dopo la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila di trasferire i piccoli in un’altra comunità educativa e di interrompere la convivenza con la madre. Famiglia nel bosco, proteste dopo l'allontanamento di Catherine Proteste e striscioni a Vasto Famiglia nel bosco, gli ultimi aggiornamenti Famiglia nel bosco, proteste dopo l’allontanamento di Catherine È stato organizzato un sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto dove Catherine Birmingham ha trascorso diverse settimane, insieme ai suoi tre figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

È stato ordinato l’allontanamento dai figli della madre della “famiglia nel bosco”Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei figli e l’allontanamento della madre della famiglia che viveva nella...

Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante...

Catherine torna al casolare di Palmoli. Davanti alla casa famiglia proteste, striscioni, giochi e una fiaccolata per i bambini

La donna è tornata stamani nel casolare dove viveva con il marito e i tre bambini. Lunedì il reclamo alla Corte d'Appello per far tornare i bambini con la madre in attesa dell'esito delle perizie

