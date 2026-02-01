Famiglia nel bosco si muove la zia psicologa | il piano per i tre figli di Catherine e Nathan

La famiglia nel bosco torna a far parlare di sé. La zia psicologa si muove per i tre figli di Catherine e Nathan, mentre il caso continua a dividere l’opinione pubblica italiana. Sono in corso iniziative di solidarietà e nuovi passaggi giudiziari, con l’arrivo dall’estero di una figura importante che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Una vicenda che continua a dividere e a far discutere l’opinione pubblica italiana torna al centro dell’attenzione, tra iniziative di solidarietà, nuovi passaggi giudiziari e l’arrivo dall’estero di una figura chiave. La storia della cosiddetta “famiglia del bosco ”, allontanata dai figli lo scorso novembre, si arricchisce ora di un tassello importante che potrebbe incidere sugli sviluppi futuri del caso. A intervenire con decisione è Rachael Birmingham, sorella di Catherine e zia dei tre bambini, che dall’Australia ha più volte preso posizione a favore della famiglia. In una lettera inviata il 6 ottobre 2024 ai servizi sociali di Palmoli, la donna aveva scritto: “Quei bimbi crescono sani e scelgono di leggere libri invece che stare davanti ai videogiochi”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La questione dei tre bambini cresciuti nel bosco del Chietino coinvolge famiglie, tutori e autorità competenti.

La famiglia nel bosco continua a catturare l'attenzione del pubblico, con Flavio Briatore che dimostra il suo affetto attraverso un gesto speciale per Nathan, Catherine e i loro bambini.

