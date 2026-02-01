La famiglia nel bosco si prepara a una nuova avventura per salvare i bambini. Zia Rachel, dall’Australia, torna in prima linea e ribadisce che i piccoli devono crescere in modo sano, preferendo i libri ai videogiochi. La sua missione è chiara: aiutare i bambini a scoprire il piacere della lettura e allontanarli dagli schermi.

Lei, dall’Australia, è stata chiarissima anche in passato. «Quei bimbi crescono sani e scelgono di leggere libri invece che stare davanti ai videogiochi». Parola (messa nero su bianco in una lettera inviata il 6 ottobre del 2024 all’ufficio dei servizi sociali di Palmoli) di Rachael Birmingham. Che è sì la sorella di Catherine e la zia dei tre piccoli della “famiglia del bosco”, ma è soprattutto una psicologa con vent’anni d’esperienza sul curriculum, che a Victoria, laggiù nello Stato di Melbourne, gestisce un «programma dopo-scuola di sviluppo sulle competenza di vita», che ha insegnato pure alla Trobe university australiana e che è la «responsabile del supporto istruzione» nella scuola primaria che frequenta anche suo figlio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la missione di zia Rachel per salvare i bambini

Approfondimenti su Famiglia Bosco

