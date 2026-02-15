Bimbi nel bosco la casa famiglia risponde ai genitori | Mai impedito a Catherine di stare coi figli
La casa famiglia di Vasto, coinvolta nel caso dei bambini nel bosco, replica ai genitori: “Mai abbiamo impedito a Catherine di stare con i figli”. La struttura, che ospita i piccoli, ha deciso di chiarire la propria posizione dopo che i legali della coppia avevano diffidato, affermando che la madre avrebbe dormito con i figli. La risposta arriva in un momento di grande attenzione sulla gestione della famiglia e sulle condizioni dei bambini.
La struttura di Vasto in cui sono ospitati i bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” risponde alla diffida presentata dai legali della coppia a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale da novembre: "La madre dorme anche coi figli".🔗 Leggi su Fanpage.it
