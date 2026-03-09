Una famiglia che vive nel bosco si trova ad affrontare un cambiamento dopo che la madre è stata allontanata dall’affidamento dei figli, che sono stati trasferiti in Australia. Il provvedimento riguarda la modifica delle condizioni di affidamento e il rientro dei minori nel paese di origine. Le autorità hanno adottato le misure previste dalla legge per tutelare i minori e garantire il loro trasferimento.

Madre fuori dalla casa famiglia di Vasto e bambini destinati a un’altra struttura: è l’ultimo provvedimento del Tribunale dei minori dell’Aquila nel caso della famiglia nel bosco. La potestà genitoriale resta sospesa. Il padre Nathan continua le visite tre volte a settimana, per la madre incontri e presenza saranno regolati da un atto specifico. Proseguono le perizie. Famiglia nel bosco, madre allontanata: cosa cambia per i figli Dall’affidamento alle regole per vedere i bambini Le perizie e il ricorso Famiglia nel bosco, madre allontanata: cosa cambia per i figli Catherine Birmingham ha lasciato la casa famiglia di Vasto dove viveva con i tre figli dal 20 novembre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, gli scenari dopo l'allontanamento della madre dall'affidamento al rientro in Australia

