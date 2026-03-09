Famiglia nel bosco gli scenari dopo l' allontanamento della madre dall' affidamento al rientro in Australia
Una famiglia che vive nel bosco si trova ad affrontare un cambiamento dopo che la madre è stata allontanata dall’affidamento dei figli, che sono stati trasferiti in Australia. Il provvedimento riguarda la modifica delle condizioni di affidamento e il rientro dei minori nel paese di origine. Le autorità hanno adottato le misure previste dalla legge per tutelare i minori e garantire il loro trasferimento.
Madre fuori dalla casa famiglia di Vasto e bambini destinati a un’altra struttura: è l’ultimo provvedimento del Tribunale dei minori dell’Aquila nel caso della famiglia nel bosco. La potestà genitoriale resta sospesa. Il padre Nathan continua le visite tre volte a settimana, per la madre incontri e presenza saranno regolati da un atto specifico. Proseguono le perizie. Famiglia nel bosco, madre allontanata: cosa cambia per i figli Dall’affidamento alle regole per vedere i bambini Le perizie e il ricorso Famiglia nel bosco, madre allontanata: cosa cambia per i figli Catherine Birmingham ha lasciato la casa famiglia di Vasto dove viveva con i tre figli dal 20 novembre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it
