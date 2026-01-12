Famiglia nel bosco in arrivo il vademecum della Garante Infanzia sull’allontanamento dei minori | Quattro mesi di perizia sono un tempo infinito per i ritmi evolutivi dei bambini
L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, sta per pubblicare un vademecum dedicato all'allontanamento dei minori dalle famiglie. Il documento mira a offrire orientamenti chiari e pratici, sottolineando l'importanza di tempi adeguati per le valutazioni, considerando i ritmi evolutivi dei bambini e il benessere delle famiglie coinvolte.
L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni ha annunciato l'imminente presentazione di un vademecum destinato a fare chiarezza sul tema dell'allontanamento dei minori dalle famiglie.
