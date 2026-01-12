Famiglia nel bosco in arrivo il vademecum della Garante Infanzia sull’allontanamento dei minori | Quattro mesi di perizia sono un tempo infinito per i ritmi evolutivi dei bambini

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, sta per pubblicare un vademecum dedicato all'allontanamento dei minori dalle famiglie. Il documento mira a offrire orientamenti chiari e pratici, sottolineando l'importanza di tempi adeguati per le valutazioni, considerando i ritmi evolutivi dei bambini e il benessere delle famiglie coinvolte.

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni ha annunciato l'imminente presentazione di un vademecum destinato a fare chiarezza sul tema dell'allontanamento dei minori dalle famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il Garante Infanzia: “Prelievo forzoso dei minori è misura estrema, no alla normalizzazione”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Famiglia nel bosco, la Garante per l'infanzia: «Impensabile l'ulteriore trauma dell'allontanamento della mamma. Perizie sui genitori siano più rapide»; Allontanamento madre ulteriore trauma. Altolà del Garante per l'infanzia sulla famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, la garante Terragni: Allontanare madre sarebbe un ulteriore trauma per figli; Garante dell'Infanzia: Allontanare la madre del bosco è un ulteriore trauma per i bimbi.

Famiglia nel bosco, in arrivo il vademecum della Garante Infanzia sull’allontanamento dei minori: “Quattro mesi di perizia sono un tempo infinito per i ritmi evolutivi dei ... - L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni ha annunciato l'imminente presentazione di un vademecum destinato a fare chiarezza sul tema dell'allontanamento dei minori dalle famig ... orizzontescuola.it

Meloni e la famiglia nel bosco: "Spiegatemi perché dei bambini possono crescere in un campo rom" - La premier interviene a gamba tesa: "Se la questione diventa ideologica abbiamo un problema" ... today.it

"Allontanamento madre ulteriore trauma". Altolà del garante per l'infanzia sulla famiglia nel bosco - L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è intervenuta sull'ipotesi di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia: "Atto ingiustificabile". msn.com