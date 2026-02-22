Famiglia nel bosco la garante regionale De Febis | Imparzialità requisito imprescindibile nelle valutazioni

L’avvocato Alessandra De Febis, garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha commentato il caso della famiglia nel bosco, evidenziando che l’imparzialità è fondamentale nelle valutazioni. La sua dichiarazione arriva dopo che le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le condizioni dei minori coinvolti. La garante sottolinea l’importanza di mantenere obiettività e rispetto delle procedure in situazioni delicate come questa. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle istituzioni.

La garante per l’Infanzia e l’Adolescenza interviene sul coinvolgimento di un’ausiliare della Ctu: “Priorità assoluta è il superiore interesse dei minori” In una nota ufficiale, la garante richiama «con fermezza la centralità del superiore interesse dei minori coinvolti, che deve rappresentare il riferimento esclusivo di ogni decisione e di ogni valutazione». La garante evidenzia come un professionista che abbia manifestato un orientamento pregiudiziale non possa garantire «la necessaria serenità di giudizio indispensabile per valutare in modo obiettivo la condizione psicologica e fisica dei minori e del loro nucleo familiare». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: "Mancata imparzialità"I genitori di Nathan e Catherine Trevallion hanno denunciato l’assistente sociale, accusandola di aver cambiato atteggiamento dopo il trasferimento dei figli.

Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale: “Non ha svolto il proprio incarico con imparzialità”Due giorni dopo l’inizio delle verifiche sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, i legali della famiglia nel bosco hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale incaricata dal Tribunale.

Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici ... ilmattino.it

