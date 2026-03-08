Famiglia nel bosco si ipotizza l' affidamento esclusivo al padre

Una famiglia nel bosco potrebbe vedere il padre ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, secondo quanto si ipotizza dopo mesi di confronti con i servizi sociali. La madre, coinvolta nella vicenda, rischia di perdere la potestà genitoriale a causa delle decisioni prese nel procedimento legale in corso. La situazione si sviluppa mentre si attende un'ufficializzazione delle eventuali misure adottate.

La vicenda della famiglia nel bosco potrebbe arrivare a una svolta drastica: l'affidamento esclusivo dei figli al padre. Una decisione che, se confermata, permetterebbe alla famiglia di restare unita solo formalmente, ma con tutte le responsabilità genitoriali concentrate su Nathan, mentre la madre Catherine resterebbe esclusa dalla potestà. L'ipotesi nasce dopo mesi di tensioni e incomprensioni con gli operatori sociali, che hanno incontrato una forte opposizione soprattutto da parte della donna., Nathan e Catherine hanno sempre raccontato di essere una coppia profondamente legata e unita dall'affetto per i loro tre figli, oggi di 8 e 7 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nel silenzio pesante di una storia che continua a scuotere l'opinione pubblica, il caso della famiglia nel bosco torna a far parlare di sé.

