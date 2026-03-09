False assunzioni per la residenza a extracomunitari 9mila euro per ogni pratica I nomi e i ruoli della banda | VIDEO

Una banda criminale a Napoli si occupava di facilitare l’ingresso di extracomunitari in Italia attraverso pratiche di residenza false, con un costo tra i 6.500 e i 9.000 euro ciascuna. La Squadra Mobile ha smantellato il gruppo, che gestiva queste pratiche illecite, e ha reso noti i nomi e i ruoli dei membri coinvolti. È stato filmato anche un video che documenta le attività dell’organizzazione.

Il capo del sodalizio con base a Marcianise era Giuseppe Allosso con la collaborazione del dipendente dell'Ispettorato del Lavoro Ciro Monti. Le richieste per l'ingresso raccolte in due ristoranti a Marrakech e Agadir grazie a una rete di collettori. Coinvolti anche infermiere e commercialista Costava tra i 6.500 e i 9.000 euro una "pratica sicura" che consentiva all'organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile di Napoli di fare soldi introducendo in Italia extracomunitari con il meccanismo delle false assunzioni. Emerge dall'inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli che ha portato all'esecuzione di 18 arresti. Complessivamente sono stati eseguiti 15 arresti in carcere e tre ai domiciliari ma gli indagati sono in tutto 37.