Assegno unico per i figli e bonus asili nido | novità di accesso per cittadini extracomunitari

Recenti aggiornamenti hanno modificato le modalità di accesso all’Assegno unico universale e al bonus asili nido per i cittadini extracomunitari. Queste novità riguardano i requisiti e le procedure, rendendo più chiara la domanda di sostegno economico per le famiglie coinvolte. È importante conoscere le nuove regole per poter usufruire correttamente delle agevolazioni previste dalla legge.

Le regole di accesso all’ Assegno unico universale e al bonus asili nido per i cittadini extracomunitari hanno subito delle importanti variazioni nelle ultime ore. L’Inps, infatti, ha emanato il messaggio numero 205 per dare esecuzione a varie sentenze che hanno giudicato discriminatorie le precedenti esclusioni di alcune categorie di stranieri. Le novità riguardano i titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, precedentemente tagliati fuori dalle prestazioni per le famiglie. Tuttavia, a seguito dei pronunciamenti dei tribunali di Trento, Torino e Monza, l’istituto previdenziale ha dovuto rivedere le proprie circolari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Assegno unico e Bonus nido, novità per chi ha il permesso per attesa occupazione: le indicazioni dell’INPSL'INPS ha aggiornato le proprie disposizioni, riconoscendo il permesso per attesa occupazione come titolo valido ai fini dell'accesso all'Assegno unico e al Bonus nido.

