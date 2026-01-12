Pescara compie 99 anni è nata il 12 gennaio 1927 Il sindaco Masci | La città diventa sempre più bella
Il 12 gennaio 1927, Pescara è nata ufficialmente, compiendo oggi 99 anni. Il sindaco Carlo Masci ha ricordato questo importante traguardo sottolineando come la città continui a migliorare e ad arricchirsi nel tempo. Un momento di riflessione sulla storia e lo sviluppo di questa comunità, che guarda al futuro con rinnovata attenzione e cura.
«Buon compleanno Pescara, il 12 gennaio di 99 anni fa nasceva la nostra meravigliosa Pescara». Inizia così un post del sindaco Carlo Masci per ricordare come oggi, lunedì 12 gennaio, sia il compleanno del capoluogo adriatico.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Il sindaco Masci sul Sole24Ore e la qualità della vita a Pescara: "Tra le città che crescono di più, siamo orgogliosi"
Leggi anche: Festa per Ada Di Blasio che compie 104 anni, gli auguri del sindaco Masci
Pescara compie 99 anni, è nata il 12 gennaio 1927. Il sindaco Masci: "La città diventa sempre più bella" - Inizia così un post del sindaco Carlo Masci per ricordare come oggi, lunedì 12 gennaio, sia il compleanno ... ilpescara.it
EDI BIVI E IL SUO MAGICO SINISTRO Edi Bivi, che compie oggi 66 anni, arrivò al Catanzaro nell’estate 1981. Aveva 21 anni e veniva dalla Mestrina dove nei 3 anni precedenti aveva realizzato 29 gol, dopo avere iniziato nelle giovanili della Fiorentina. Dovev - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.