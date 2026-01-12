Pescara compie 99 anni è nata il 12 gennaio 1927 Il sindaco Masci | La città diventa sempre più bella

Il 12 gennaio 1927, Pescara è nata ufficialmente, compiendo oggi 99 anni. Il sindaco Carlo Masci ha ricordato questo importante traguardo sottolineando come la città continui a migliorare e ad arricchirsi nel tempo. Un momento di riflessione sulla storia e lo sviluppo di questa comunità, che guarda al futuro con rinnovata attenzione e cura.

EDI BIVI E IL SUO MAGICO SINISTRO Edi Bivi, che compie oggi 66 anni, arrivò al Catanzaro nell’estate 1981. Aveva 21 anni e veniva dalla Mestrina dove nei 3 anni precedenti aveva realizzato 29 gol, dopo avere iniziato nelle giovanili della Fiorentina. Dovev - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.