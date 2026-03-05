Lombardia fino a 400 euro al mese alle lavoratrici | rimborsi per servizi educativi baby-sitting e cura

In Lombardia, le lavoratrici possono ricevere fino a 400 euro al mese in rimborsi per servizi educativi, baby-sitting e assistenza domiciliare. La misura è destinata a sostenere chi svolge attività di cura all’interno della famiglia. La proposta riguarda sia lavoratrici dipendenti che autonome, con l’obiettivo di alleggerire gli impegni legati alla gestione dei figli e degli anziani.

In Lombardia il lavoro delle donne continua a confrontarsi con il peso dei carichi di cura familiari. Secondo elaborazioni su dati ISTAT e INPS, oltre una donna occupata su tre nella regione lavora part-time e, in circa sei casi su dieci, si tratta di una scelta non volontaria, legata alla necessità di accudire figli o familiari non autosufficienti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ai caregiver familiari fino a 400 euro al mese: il governo approva la legge che riconosce «chi ama e cura» i propri cariIl ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, presenta il provvedimento che ha avuto il via libera del Cdm e che dà risposte attese da tempo:...

Fino a 25mila euro alle lavoratrici autonome durante la maternitàContributi fino a 25mila euro per garantire continuità professionale alle lavoratrici autonome nei momenti più delicati della vita.

Approfondimenti e contenuti su Lombardia fino a 400 euro al mese alle....

Discussioni sull' argomento Lombardia. Tumori, 1,43 milioni per parrucche e trattamenti estetici; Lombardia, stanziati 1,4 milioni per le persone che fanno cure oncologiche; Regione Lombardia, 1,43 milioni per parrucche e trattamenti estetici destinati ai pazienti oncologici; Regione Lombardia rafforza il sostegno ai pazienti oncologici: nuovi contributi per parrucche, protesi e dermopigmentazione.

Caregiver familiare: ok al sussidio fino a 400 euro al mese per chi assiste i congiuntiROMA. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge che disciplina la figura del caregiver familiare, introducendo tutele concrete e un sostegno economico per chi assiste ... laprovinciapavese.gelocal.it

Regione Lombardia è presente, anche quest’anno, alla ITB, la fiera internazionale del turismo di Berlino, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore. L’assessore al Turismo Debora Massari: “La presenza lombarda, all’interno dello s - facebook.com facebook

Arpa Lombardia: l'inverno 2025/2026 è il terzo più caldo dal 1991. Vai alla notizia sul sito: arpalombardia.it/agenda/notizie… @LuciaLoPalo @RegLombardia @AnsaLombardia #ArpaLombardia #RegioneLombardia #Inverno #Meteo x.com