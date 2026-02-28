Nel match tra Como e Lecce, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 3-1. I lucani hanno rimontato i pugliesi in mezz’ora, riuscendo a ribaltare il risultato e a portarsi a due punti dal quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dei lombardi, che aumentano le loro chance di qualificazione.

Como Lecce 3-1, i lariani ribaltano i pugliesi in mezz'ora e si portano a -2 dal quarto posto. Il resoconto del match

Quando si gioca Como - Lecce?Serie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Il Como travolge anche il Lecce: 3-1 e quinto posto a -2 dalla zona ChampionsLa squadra di Fabregas in rimonta contro il Lecce infila la seconda vittoria consecutiva e continua la cavalcata nell'altissima classifica. Reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. corriere.it

