Durante la partita allo stadio Unipol Domus, Fàbregas ha accusato il Cagliari di aver mantenuto l’erba alta per ostacolare il gioco del Como. La sfida si è conclusa con una vittoria dei lariani per 2-1. La squadra sarda ha disputato l’incontro davanti ai propri tifosi, mentre i lombardi hanno portato a casa i tre punti.

La sfida disputata allo stadio Unipol Domus tra Cagliari e Como si è risolta con una vittoria dei lariani per due a uno. L’allenatore degli ospiti, Cesc Fàbregas, ha sollevato nel post-partita delle forti critiche riguardo alle condizioni del terreno di gioco. Secondo il tecnico spagnolo, l’erba lasciata lunga e la mancanza di irrigazione avrebbero reso impossibile lo stile di gioco che la sua squadra avrebbe voluto esprimere. Il risultato finale segna un punto a favore della formazione guidata da Fabio Pisacane, ma la narrazione successiva alla gara è stata dominata dalle dichiarazioni del mister come. Egli ha sostenuto che le caratteristiche del campo non erano casuali, ma studiate appositamente per ostacolare il gioco dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

