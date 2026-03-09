Fàbregas accusa Cagliari | erba alta per bloccare il gioco del Como
Durante la partita allo stadio Unipol Domus, Fàbregas ha accusato il Cagliari di aver mantenuto l’erba alta per ostacolare il gioco del Como. La sfida si è conclusa con una vittoria dei lariani per 2-1. La squadra sarda ha disputato l’incontro davanti ai propri tifosi, mentre i lombardi hanno portato a casa i tre punti.
La sfida disputata allo stadio Unipol Domus tra Cagliari e Como si è risolta con una vittoria dei lariani per due a uno. L'allenatore degli ospiti, Cesc Fàbregas, ha sollevato nel post-partita delle forti critiche riguardo alle condizioni del terreno di gioco. Secondo il tecnico spagnolo, l'erba lasciata lunga e la mancanza di irrigazione avrebbero reso impossibile lo stile di gioco che la sua squadra avrebbe voluto esprimere. Il risultato finale segna un punto a favore della formazione guidata da Fabio Pisacane, ma la narrazione successiva alla gara è stata dominata dalle dichiarazioni del mister come. Egli ha sostenuto che le caratteristiche del campo non erano casuali, ma studiate appositamente per ostacolare il gioco dei suoi giocatori.
