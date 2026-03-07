Fabregas si lamenta col Cagliari | Erba alta per non farci giocare Pisacane | Non è vero

Dopo la partita tra Como e Cagliari, il tecnico del Como ha accusato il campo di essere in condizioni non adeguate, sostenendo che l’erba alta avrebbe ostacolato il gioco. Il difensore del Cagliari ha risposto negando questa versione e dichiarando che le accuse sono infondate. L’episodio ha attirato l’attenzione sullo stato del terreno di gioco e sulla disputa tra le due squadre.

Prova di maturità. Per Cesc Fabregas il 2-1 in Sardegna al Cagliari è "la vittoria più importante della stagione". Il tecnico del Como spiega anche il perché: "Abbiamo dimostrato di saper trovare soluzioni e di poter fare un calcio anche diverso in base alle situazioni del match. Loro hanno tenuto l’erba alta e non hanno bagnato il campo per non farci giocare, ma noi siamo stati bravissimi a capire come vincere a prescindere da tutto. Complimenti però al Cagliari e a Pisacane per come l’hanno preparata, è stata tosta". Umore diverso per Fabio Pisacane che mette l’accento per la prima volta sulle scelte arbitrali: "La gestione degli episodi mi fa arrabbiare, mi sono ripromesso di non parlare degli arbitri ma forse essere troppo buono è controproducente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

